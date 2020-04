vor 47 Min.

50000 Euro Schaden: Zusammenprall auf Kreuzung in Ecknach

Aufgrund der tief stehenden Sonne übersieht ein 43-Jähriger in Ecknach einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer und es kommt zum Zusammenprall.

Ein 43-jähriger Audi-Fahrer übersah am Dienstag gegen 17 Uhr das Auto eines 59-jährigen Mannes, da er laut Polizei von der tief stehenden Sonne geblendet wurde. Der Verursacher war auf der Peter-und-Paul-Straße gefahren in Ecknach unterwegs und wollte die Industriestraße an der Kreuzung überqueren.

Unfall an Kreuzung: Zwei Personen werden ins Krankenhaus gebracht

Dabei kollidierte der 43-Jährige im Kreuzungsbereich mit dem Auto des vorfahrtsberechtigten Mann, der sich dabei genauso leicht verletzte wie dessen 55-jährige Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß. Beide wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von etwa 50000 Euro. (AZ)

