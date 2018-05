vor 38 Min.

50000 Euro für Dampfstrahler

VG Dasing: Zuschuss für interkommunalen Wildkrautbeseitiger

Die Mitgliedergemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Dasing haben sich für über 160000 Euro ein Trägerfahrzeug zur Unkrautbekämpfung gekauft. Dafür gibt es jetzt eine staatliche Förderung der Regierung von Schwaben von 50000 Euro für die interkommunale Zusammenarbeit, teilte jetzt Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko mit. Die fünf Gemeinden Adelzhausen, Dasing, Obergriesbach, Eurasburg und Sielenbach nutzen das Gerät gemeinschaftlich und sparen so Geld.

In Adelzhausen können mit dem Gerät zum Beispiel der Pausenhof der Grundschule, der Friedhof und die Gehwege gejätet werden, wie in einer Ratssitzung berichtet wurde. Der Dampfstrahler spritzt heißes Wasser in die Fugen von Pflaster oder zwischen Randstein und Asphalt. Damit werden das Wildkraut entfernt und die Wurzeln vernichtet. Aber nicht nur zur Unkrautbekämpfung kann das Trägerfahrzeug von den Bauhöfen benutzt werden, sondern auch zur Reinigung von Verkehrsschildern. (AN)