vor 33 Min.

54-Jähriger betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Weil er mehrmals auf die Gegenfahrbahn mit seinem Geländewagen gerät, wird ein 54-Jähriger am Dienstag in Untergriesbach kontrolliert - mit Folgen.

Den Polizeibeamten fiel am Dienstag gegen 21.45 Uhr ein Geländewagen in Untergriesbach auf. Der Fahrer, ein 54-Jähriger Mann aus dem Landkreisnorden geriet laut Polizei mehrfach an das rechte Bankett und auf die Gegenfahrbahn.

Alkoholtest ergibt ein Promille

Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von knapp einem Promille ergab, musste der 54-Jährige sein Fahrzeug abstellen und die Beamten zur Blutentnahme begleiten.

Seinen Führerschein konnte der 54-Jährige nicht vorlegen. Der wurde ihm laut Polizei vor 13 Jahren bei einer Trunkenheitsfahrt abgenommen. (AZ)

