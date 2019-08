02.08.2019

54-jähriger Motorradfahrer verletzt

Unfall am Oberen Tor in Pöttmes

Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist gestern Vormittag bei einem Unfall in Pöttmes verletzt worden. Laut Polizei wollte er gegen 9 Uhr von der Augsburger Straße nach links in die Schwedenstraße abbiegen, als ihm ein 67-jähriger Autofahrer mit einem BMW entgegenkam. Den hatte der Motorradfahrer offenbar übersehen. Beim Zusammenstoß wurde der 54-jährige Motorradfahrer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 5000 Euro geschätzt. (AN)

