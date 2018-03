20:05 Uhr

55-Jähriger stirbt in Dachau nach Sturz vom Dach

Ein 55-jähriger Heizungsbauer ist in Dachau vom Dach eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Er starb wenig später an seinen schweren Verletzungen.

Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich in Dachau ereignet. Dabei starb ein 55-jähriger Heizungsbauer, nachdem er von einem Dach gefallen war.

Ein 55-jähriger Handwerker ist nach einem tödlichen Arbeitsunfall in Dachau gestorben. Der Mann hatte am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr eine Leitung am Kamin auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses im südlichen Stadtgebiet überprüft. Wie die Polizei Dachau mitteilte, fiel er plötzlich aus noch unbekannter Ursache aus circa acht Metern Höhe zu Boden.

Keine Anhaltspunkte für Fremdverschulden

Der Heizungsbauer wurde durch den Sturz schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Großhadern nach München geflogen. Doch für ihn kam laut Polizeiangaben jede Hilfe zu spät. Der 55-Jährige starb wenige Stunden nach dem Unfall im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zu der Unglücksursache aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen der Polizei zufolge keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor. (nsi)