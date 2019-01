vor 36 Min.

55-jährige Frau fährt Schlangenlinien in Rehling

Von wegen null Promille: Ein 55-jährige Autofahrerin saß in Rehling mit 2,7 Promille Alkohol am Steuer. Symbolbild

Zeuge meldet den Vorfall der Aichacher Polizei. Ihr ist bald klar, warum die Autofahrerin so schräg unterwegs ist

Ein Auto, das in Schlangenlinien unterwegs ist – das fiel einem Zeugen am Mittwochabend auf der Kreisstraße von St. Stephan in Richtung Rehling auf. Der Zeuge verständigte deshalb gegen 19.30 Uhr die Polizei. Die Beamten konnten das Auto am Kreisverkehr zur Staatsstraße 2381 anhalten. Am Steuer saß eine 55-jährige Frau, die erheblich betrunken war. Die Überprüfung ergab laut Mitteilung der Polizei, dass die Frau über 2,70 Promille Alkohol im Blut hatte. Die 55-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihren Führerschein abgeben. (AN)

