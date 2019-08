vor 21 Min.

56-jähriger Arbeiter wird auf Baustelle verschüttet

Ein 56-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag bei Bauarbeiten in Unterschneitbach in einem drei Meter tiefen Graben hüfthoch verschüttet.

Ein Betriebsunfall geschah am Donnerstag auf einer Baustelle in Unterschneitbach. Dabei wurde ein 56-Jähriger verletzt. Ein Hubschrauber flog ihn ins Krankenhaus.

Ein 56-jähriger Arbeiter ist am Donnerstagnachmittag bei einem Betriebsunfall im Aichacher Stadtteil Unterschneitbach verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei-Einsatzzentrale in Augsburg auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, war auf einer Baustelle ein circa drei Meter tiefer und ein Meter breiter Graben ausgehoben worden, um darin Rohre zu verlegen. Als der Arbeiter in den Graben stieg und dort mit einer Schaufel zugange war, rutschte plötzlich eine Seitenwand nach. Das Erdreich verschüttete den Mann ungefähr bis zur Hüfte.

Rettungshubschrauber fliegt Verletzten in die Uniklinik

Die Freiwillige Feuerwehr aus Aichach rückte mit ihrer Drehleiter an. Ebenso eilten die Feuerwehren aus den Aichacher Stadtteilen Unter- und Oberschneitbach, Griesbeckerzell und Sulzbach zu der Unfallstelle an der Stadlstraße. Auch der Rettungsdienst war vor Ort. Ein Rettungshubschrauber flog den 56-Jährigen gegen 16.30 Uhr sicherheitshalber in die Uniklinik nach Augsburg.

Arbeiter ist nach dem Unfall ansprechbar

Wie der Sprecher der Einsatzzentrale am Donnerstagnachmittag sagte, erlitt der Arbeiter nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Eine endgültige Diagnose könne jedoch erst im Uniklinikum erfolgen. Der Arbeiter war, während er von den Rettungskräften aus seiner misslichen Lage befreit wurde, ansprechbar. (nsi/ech)

