vor 45 Min.

57-Jähriger mit mehr als zwei Promille in Petersdorf unterwegs

Mit etwas mehl als zwei Promille fuhr ein 57-Jähriger am Donnerstagabend von Petersdorf in Richtung Schönleiten und war dabei recht auffällig.

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend gegen 20 Uhr hat die Polizei einen stark alkoholisierten Autofahrer in Petersdorf aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Polizei war der 57-Jährige auf der Staatsstraße 2047 auf Höhe der Schloßstraße in Richtung Schönleiten unterwegs, als eine Polizeistreife ihn anhielt.

Betrunkener gerät mehrfach auf Gegenfahrbahn

Den Beamten war zuvor aufgefallen, dass der Mann seinen Fahrstreifen nicht halten konnte und mehrfach leicht auf die Gegenspur geriet. Der Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von knapp über zwei Promille. Der Mann musste daraufhin seinen Führerschein abgeben. Anschließend fuhren die Beamten mit ihm zur Blutentnahme ins Krankenhaus. (AN)

