vor 17 Min.

57 Menschen sind derzeit an Corona erkrankt

211 Bewohner des Landkreises sind bereits wieder gesund

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind dem Gesundheitsamt derzeit 57 am Coronavirus erkrankte Personen bekannt. Das teilte das Landratsamt am Sonntagmittag mit. Das ist eine Person weniger als am Freitag. Außer den 57 Erkrankten befinden sich aktuell auch 84 Kontaktpersonen in Quarantäne. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden im Landkreis 287 Menschen mit positivem Testergebnis registriert. Davon sind 211 bereits wieder gesund und aus der Quarantäne entlassen. Insgesamt 19 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind im Wittelsbacher Land gestorben. Wie berichtet, waren 16 der Verstorbenen Bewohner des Aichacher AWO-Heims.

In den Kliniken an der Paar werden laut Landratsamt aktuell nur noch neun positiv auf den Coronavirus getestete Patienten behandelt, fünf davon beatmet. (AZ)

