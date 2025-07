Mann wirft mit Gullydeckel Fensterscheibe ein

Ein ungewöhnlicher Fall von Sachbeschädigung hat sich am Montag in Aichach ereignet. Ein 57-Jähriger wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Wie die Polizei berichtet, betrat der 57-Jährige gegen 20.30 Uhr unberechtigt das Grundstück eines Einfamilienhauses an der Martinstraße, hob einen Gullydeckel aus und warf mit diesem eine Fensterscheibe des Wohnhauses ein. Da sich der 57-Jährige gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ zeigte und deutlich alkoholisiert war, nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam.

Über das Motiv des Mannes ist laut Aichacher Polizei nichts bekannt

Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Über die Motivlage des 57-Jährigen ist laut Polizei nichts bekannt. Gegen den 57-Jährigen wird nun unter anderem wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt. (bac)