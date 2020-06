vor 58 Min.

58-Jährige lässt Topf auf Herd stehen und schläft ein

Einen Topf lässt einen 58-Jährige Indersdorferin auf dem Herd stehen und schläft ein. Durch die starke Rauchentwicklung wird die Feuerwehr gerufen.

Zu einer starken Rauchentwicklung kam es am Donnerstag um kurz nach Mitternacht in einer Wohnung in der Maroldstraße in Markt Indersdorf.

Feuerwehr muss keinen Brand löschen

Eine 58-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte vergessen einen Topf vom eingeschalteten Herd zu nehmen und war laut Polizei eingeschlafen. Die Feuerwehr Indersdorf musste die Wohnung wegen der starken Rauchentwicklung nur durchlüften, ein Brand war noch nicht entstanden. (AZ)

