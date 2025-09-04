59-jähriger Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Im Petersdorfer Ortsteil Alsmoos hat die Polizei einen 59-jährigen Autofahrer ohne Führerschein erwischt. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten den Mann am Mittwoch gegen 20 Uhr in der Amselstraße und stellten bei der Überprüfung fest, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt.

Der Mann durfte nicht weiterfahren. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (hop)