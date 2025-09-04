Icon Menü
59-jähriger Autofahrer ohne Führerschein im Petersdorfer Ortsteil Alsmoos unterwegs

Alsmoos

59-jähriger Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Im Petersdorfer Ortsteil Alsmoos wird ein Autofahrer ohne Führerschein von der Polizei gestoppt. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.
    Im Petersdorfer Ortsteil Alsmoos ging der Polizei ein 59-jähriger Autofahrer ohne Führerschein ins Netz. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Im Petersdorfer Ortsteil Alsmoos hat die Polizei einen 59-jährigen Autofahrer ohne Führerschein erwischt. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten den Mann am Mittwoch gegen 20 Uhr in der Amselstraße und stellten bei der Überprüfung fest, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt.

    Der Mann durfte nicht weiterfahren. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (hop)

