10:47 Uhr

60-Jährige fährt zu schnell in Kurve und es kracht

Zu schnell war eine 60-Jährige in Sittenbach am Sonntagnachmittag unterwegs. In einer Kurve kam es zum Zusammenstoß - mit Folgen.

Zu schnell war eine 60-Jährige in Sittenbach am Sonntagnachmittag unterwegs. In einer Kurve kam es zum Zusammenstoß - mit Folgen.

Frontal sind zwei Autos am Sonntag im Odelzhausener Ortsteil Sittenbach (Landkreis Dachau) zusammengestoßen. Eine 60-Jährige aus Odelzhausen fuhr gegen 14 Uhr die Sittenbacher Straße in Richtung Roßbach.

Nach Unfall: 60-Jährige kommt ins Krankenhaus

Laut Polizeibericht kam sie wegen überhöhter Geschwindigkeit sie in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in das entgegenkommende Auto einer 79-Jährigen aus Odelzhausen. Die 79-Jährige blieb unverletzt, die verletzte 60-Jährige wurde in das Krankenhaus Dachau gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro. (AN)

Themen folgen