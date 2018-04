17.04.2018

60-Jähriges steht nächstes Jahr an

Erstmals zieht Vorsitzender Daniel Sturm beim SV Echsheim/Reicherstein die Bilanz. Feierlichkeiten geplant

Ein Jubiläum steht nächstes Jahr dem Sportverein (SV) Echsheim/Reicherstein 1959 ins Haus: Zum 60-jährigen Bestehen des Vereins sind Feierlichkeiten geplant. Daran erinnerte Vorsitzender Daniel Sturm bei der Jahreshauptversammlung. 59 Mitglieder sind dazu ins Echsheimer Gemeinschaftshaus gekommen.

Daniel Sturm, der vor einem Jahr zum Vorsitzenden gewählt wurde, leitete erstmals die Jahreshauptversammlung. Er berichtete über die sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten des Vereins, über den Einbau einer Beregnungsanlage im Hauptplatz sowie über weitere Maßnahmen zur Senkung des Geräuschpegels im Gastraum des Gemeinschaftshauses. Aus dem Bericht des Schriftführers Christoph Sturm ging hervor, dass die aktuelle Mitgliederzahl bei 519 liegt. Im Vergleich zum Vorjahr ist sie etwas zurückgegangen. Der Kassenbericht von Konrad Landes zeigte eine po-sitive Entwicklung der Finanzen des Vereins. Fußballabteilungsleiter Bernd Brugger resümierte die vergangene Saison der 1. und 2. Herrenmannschaft des Vereins, gab einen Einblick in das gerade erst absolvierte Trainingslager am Gardasee und setzte klare Ziele für die aktuell laufende Saison.

In der Abteilung AH bedauerte Paul Hugl die ständige Absage von Spielen und hofft in der kommenden Saison auf mehr Spiele beziehungsweise zuverlässigere Spieler.

Durchaus zufrieden war Jugendleiter Mirko Ketz mit seinen Mannschaften, erreichten die D-Junioren I und II doch den jeweils ersten Platz in ihrer Gruppe. Sinnvoll sind in seinen Augen im Juniorenfußball Spielgemeinschaften mit Vereinen in der Umgebung, da ein Verein alleine meistens nicht genügend Spieler stellen kann.

Einen Überblick über die Frauenspielgemeinschaft mit den Mädels aus Sandizell gab Corinna Buchhart. Aktuell spielen dort sechs aktive SVE-Spielerinnen.

Agnes Surrer, Abteilungsleiterin des Frauensportbereichs, zeigte die vielfältigen Möglichkeiten auf, sich während der Woche sportlich in verschiedenen Kursen zu betätigen. Sie wies nochmals daraufhin, dass auch Männer gern als Teilnehmer gesehen werden.

Über die fast beendete Indoorcycling-Saison berichtete Manfred Stadler. Demnächst beginnt für die Radler die Sommerpause für das Training in der Halle, und es geht wieder raus in die Natur.

Schiedsrichter Georg Grammer erzählte von der Situation innerhalb der Schiedsrichtergruppe. Der SV Echsheim stellt derzeit vier Schiedsrichter und erfüllt somit sein Soll, so Grammer. Dieses Jahr standen auch wieder einige Ehrungen von Mitgliedern an (eigener Bericht). (AN)