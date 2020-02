vor 20 Min.

6000 Euro Schaden nach Unfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr an der Münchener Straße in Aichach hat es am Mittwochabend einen Unfall gegeben.

Ein Sachschaden von etwa 6000 Euro ist Polizeiangaben zufolge am Mittwochabend bei einem Unfall in einem Kreisverkehr in Aichach entstanden. Gegen 20.15 Uhr fuhr eine 22-Jährige mit ihrem Auto in den Kreisverkehr an der Münchener Straße/Theodor-Heuss-Straße. Dabei übersah sie offenbar den im Kreisel fahrenden Wagen eines 19-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrer blieben laut Polizei unverletzt. (AN)

