62 Corona-Erkrankte im Landkreis: Zahl bleibt stabil

62 Menschen sind aktuell am Coronavirus erkrankt. Die Zahl blieb von Mittwoch auf Donnerstag unverändert. Eine kleine gute Nachricht kommt von den Kliniken.

Von Nicole Simüller

62 Bewohner des Wittelsbacher Landes sind aktuell am Coronavirus erkrankt. Das teilte das Landratsamt am Donnerstagmittag mit. Damit blieb die Zahl der Erkrankten von Mittwoch auf Donnerstag unverändert.

197 Corona-Patienten in Aichach-Friedberg sind wieder gesund

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden im Landkreis 278 Personen mit positivem Testergebnis registriert. Von ihnen sind 197 bereits wieder gesund und aus der Quarantäne entlassen.

Insgesamt 19 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind im Landkreis verstorben. Auch diese Zahl blieb von Mittwoch bis Donnerstag unverändert. 16 der Verstorbenen waren Bewohner des Aichacher AWO-Heims. Dort führt das Gesundheitsamt, wie berichtet, eine Reihentestung bei Bewohnern und Beschäftigtendurch – „um die Situation dort epidemiologisch aufzuarbeiten“, wie das Landratsamt mitteilt. Nach der Auswertung werden die Ergebnisse veröffentlicht.

Zahl der Corona-Patienten in Kliniken an der Paar sinkt auf 13

In den Kliniken an der Paar werden aktuell 13 positiv auf Covid-19 getestete Patienten behandelt. Davon fünf werden beatmet. Am Mittwoch waren in den Kliniken noch 14 Corona-Patienten in Behandlung gewesen.

