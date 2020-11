vor 33 Min.

64 Grundschulkinder nutzen die Mittagsbetreuung in Affing

Plus Rechtzeitig zum neuen Schuljahr wird das neue Gebäude für die Mittagsbetreuung fertig - trotz Corona. Es wird auch vom Affinger Gemeinderat genutzt.

Von Martin Golling

Seit Beginn des neuen Schuljahres im September läuft die Affinger Mittagsbetreuung für Grundschulkinder im neuen Gebäude westlich der Mehrfachturnhalle und des Hartplatzes. „Das Gebäude kann sich durchaus sehen lassen“, sagt Bürgermeister Markus Winklhofer. Seine Aussage will er nicht allein für die moderne Holz- und Glasfassade gelten lassen. Auch die nicht sichtbaren, ökologischen Komponenten gehören für das Gemeindeoberhaupt dazu: Etwa die Pelletheizung und die Photovoltaikanlage auf dem Dach.

Drei helle Aufenthaltsräume sorgen auch in Corona-Zeiten dafür, dass Abstand und gruppenweise Betreuung gewährleistet ist. Zudem spricht der Bürgermeister bezüglich der Mittagsbetreuung von einem „guten Einvernehmen auf allen Ebenen“. 64 Grundschulkinder seien derzeit hier, bei über 40 von ihnen leistet das Team Hausaufgabenbetreuung, und etwa genauso viel essen hier zu Mittag, so die Leiterin der Einrichtung, Gisela Vonay.

Mittagsbetreuung in Affing ist auf 70 Kinder ausgelegt

Die Haunswieser Kinder, die noch vor kurzem in der dortigen Kita ihre Mahlzeiten und die Unterstützung bei ihren Hausaufgaben bekamen, werden seit den personellen Engpässen dort nun ebenfalls in Affing betreut. Gisela Vonay weist darauf hin: „Vor zwei Jahren waren es noch 70 Kinder, die im Bereich der Gemeinde Affing zur Mittagsbetreuung gemeldet waren.“ Damit wäre das Haus auf dem ehemaligen FC-Affing-Sportplatz bereits am Limit. „Unsere Mittagsbetreuung ist auf 70 Kinder ausgelegt“, bestätigt Markus Winklhofer, verweist aber im selben Atemzug darauf, dass eine Erweiterung in Modulbauweise jederzeit möglich sei.

Sie gehören zum Freitagsteam: (von links) Irmgard Huster, Birgit Kogelmann, Gisela Vonay und Elisabeth Kratz. Tina von Caprivi und Tanja Michl helfen an anderen Tagen. Bild: Martin Golling

Der Speisesaal - ebenfalls für 40 Kinder ausgelegt - sei als künftiger Tagungsort des Gemeinderates vorgesehen. „Für ein immer gutes Klima sorgt dann eine Lüftungsanlage“, wagt Winkhofer einen Scherz. Übrigens hat der Bauausschuss der Gemeinde Affing bereits seine erste Sitzung in dem Speisesaal hinter sich. Winklhofer sieht die Wahl des Standortes als „sehr gelungen“ an und fasst zusammen. „Der Hartplatz und die Tartanbahn konnten erhalten bleiben, der Ort ist weg vom Verkehr, die Nähe zur Schule spricht für sich, und die Spiellandschaft gewährt alle Freiheiten, zugleich fungiert der Hügel als Lärmpuffer zur benachbarten Wohnbebauung.“

Zum Betreuungsteam um Gisela Vonay gehören Irmgard Huster, Birgit Kogelmann und Elisabeth Kratz. Tina von Caprivi und Tanja Michl arbeiten hier von Montag bis Donnerstag.

Das Gebäude für die Mittagsbetreuung kostete 2,6 Millionen Euro

Die Kosten: Veranschlagt waren Kosten in Höhe von 2,8 Millionen Euro. Dass die öffentliche Hand auch günstiger bauen kann, haben die Affinger bewiesen, denn für die Mittagsbetreuung lagen die Ausgaben um 200.000 Euro niedriger als prognostiziert. Letztlich musste die Kommune 2,6 Millionen Euro berappen. Sie darf jedoch noch 235.000 Euro an Zuschüssen für den Bau erwarten.

Die künstliche Hügellandschaft im Süden der Mittagsbetreuung dient freilich als Spielplatz, doch der breite Wall soll auch den ausgehenden Lärm mindern. Bild: Martin Golling

Der Start: Die verschiedenen Bauabschnitte lagen exakt im Zeitplan. Trotz Covid-19 und Lockdown konnte das Gebäude pünktlich zum neuen Schuljahr 2020/2021 übergeben werden.

Die Firmen: Alle Arbeiten waren öffentlich ausgeschrieben, 28 Firmen waren am Bau beteiligt, davon allein 16 aus der Region.

Die Lage: Bei dem nahe dem Affinger Bach gelegenen Bau verzichteten die Planer wegen des hohen Grundwasserstands auf einen Keller. Alle Technikräume sind also ebenerdig untergebracht und für eine Erweiterung des Gebäudes großzügig ausgelegt.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen