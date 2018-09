vor 41 Min.

64-Jährige verwechselt Gang: Auto kracht in Fenster

Die Frau legt versehentlich den falschen Gang an, woraufhin ihr Wagen gegen ein Bank-Gebäude prallte. 50000 Euro Schaden.

Mit ihrem BMW ist eine 64-jährige Frau am Montag gegen 16.30 Uhr in ein Fenster einer Bank in Dachau geprallt. Laut Polizei hatte die Frau beim Ausparken Rückwärts- und Vorwärtsgang verwechselt. Der Schaden an der Bank beträgt etwa 40000 Euro, am BMW etwa 10000 Euro. Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock. (AN)

