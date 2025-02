Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer auf der B300

Mehrfach ist am Freitag ein Autofahrer auf der B300 in Richtung Ingolstadt auf die Gegenfahrbahn geraten und hat dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, wie die Polizei berichtet. Bei Kühbach stoppte die Polizei den Mann und stellte fest: Der Autofahrer war deutlich alkoholisiert.

Gegen 16.50 Uhr erreichten mehrere Anrufe die Polizei, dass der Fahrer eines grauen Seat in deutlichen Schlangenlinien fuhr und dabei wiederholt auf die Gegenfahrbahn geriet, so dass andere Verkehrsteilnehmer abbremsen und ausweichen mussten. Eine uniformierte Streife stieß auf der B300 in Hohe von Kühbach-Nord auf das Auto und hielt es wenig später an.

Gefährdete Verkehrsteilnehmer sollen sich bei der Polizei melden

Bei dem 65-jährigen Fahrzeugführer bemerkten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei vor Ort einen Wert von knapp 2,5 Promille. Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Führerschein des Fahrers sicher. Zudem wurde bei ihm eine Blutentnahme veranlasst. Gegen den 65-jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Verkehrsteilnehmer, die durch den entgegenkommenden grauen Seat gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizei Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 in Verbindung zu setzen.