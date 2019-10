vor 4 Min.

67-Jährige bei Zimmerbrand verletzt

Ein Kurzschluss an einer Bügelmaschine hat am Donnerstagabend ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Motzenhofen ausgelöst.

Eine 67-jährige Frau ist am Donnerstagabend bei einem Zimmerbrand im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wurde der Brand gegen 21.50 Uhr durch einen Kurzschluss ausgelöst. Die Bügelmaschine stand in einem Zimmer einer Einfamilienhauses in der Kornfeldstraße. Das Gerät selbst, das Bügelbrett und der Kunststoffboden fingen Feuer, das gesamte Zimmer und das angrenzende Treppenhaus wurden stark verrußt. Die Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10000 Euro. Der Brand wurde von den Feuerwehren aus Motzenhofen, Inchenhofen und Hollenbach rasch gelöscht. Die Polizei schloss ein Fremdverschulden aus. (kabe)