1,3 Promille: Betrunkener 69-Jähriger stürzt von Moped

Ein 69-Jähriger ist am Sonntagabend mit seinem Moped betrunken in Aindling unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei stürzte er dort gegen 20.45 Uhr von seinem Gefährt. Die Beamten führten bei ihm einen Alkoholtest durch. Dieser ergab 1,3 Promille. Der Fahrer wurde am Weiterfahren gehindert und zu einer Blutentnahme veranlasst. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)
Aindling
