Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

69-Jähriger stürzt in Aindling betrunken von seinem Moped

Aindling

1,3 Promille: Betrunkener 69-Jähriger stürzt von Moped

Betrunken in Aindling unterwegs: Am Sonntag stürzt ein Mopedfahrer, ein Alkoholtest ergibt später 1,3 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.
Von Amelie Eckert
    • |
    • |
    • |
    Am Sonntagabend ist ein 69-Jähriger alkoholisiert mit dem Moped in Aindling unterwegs.
    Am Sonntagabend ist ein 69-Jähriger alkoholisiert mit dem Moped in Aindling unterwegs. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Ein 69-Jähriger ist am Sonntagabend mit seinem Moped betrunken in Aindling unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei stürzte er dort gegen 20.45 Uhr von seinem Gefährt. Die Beamten führten bei ihm einen Alkoholtest durch. Dieser ergab 1,3 Promille. Der Fahrer wurde am Weiterfahren gehindert und zu einer Blutentnahme veranlasst. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden