17:16 Uhr

70-Jährige baut Unfall bei Sielenbach

Zu einem Unfall kam es am Montagnachmittag zwischen Sielenbach und Laimering (Gemeinde Dasing), an der Abzweigung nach Wilpersberg.

Zu einem Unfall kommt es zwischen Sielenbach und Laimering. Eine Autofahrerin missachtet an der Einmündung von Wilpertsberg die Vorfahrt. und wird leicht verletzt.

Zu einem Unfall ist es am Montagnachmittag auf der Kreisstraße AIC29 zwischen Sielenbach und Laimering (Gemeinde Dasing) gekommen. Dabei wurde eine 70-jährige Autofahrerin laut Polizei leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, wollte die 70-Jährige gegen 15 Uhr von Wilpersberg (Stadt Aichach) kommend nach links in die Kreisstraße in Richtung Sielenbach einbiegen. Dabei übersah sie das vorfahrtsberechtigte Auto eines 46-Jährigen, der von Sielenbach kommend in Richtung Laimering fuhr. Es kam zur Kollision.

Die Frau wird leicht verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 46-Jährige blieb laut Polizei unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. (bac, lice)

