700 Gäste wollen Kranken helfen

Viel Tanz und Gesang im Kühbacher Sportpark

Weit über 700 überwiegend türkische Gäste kamen am Sonntagnachmittag in die Stockschützenhalle nach Kühbach. Dort fand eine große Benefizveranstaltung für Schmetterlingskinder statt. Eingeladen hatten dazu Ismail Yücel, der als Generalunternehmer mehrmals im Jahr große türkische Hochzeiten als Partner des TSV Kühbach in der Stockschützenhalle veranstaltet und Hanife Tekir Gediz, unterstützt vom Verein türkischer Eltern Aichach und einer Gruppe Jugendlicher aus Augsburg.

Alles war festlich hergerichtet in der Stockschützenhalle, die Tische waren gedeckt und für ein Eintrittsgeld von 20 Euro wurde von Nachmittag bis spät in die Nacht ein türkisches Menü aufgetragen. Das Programm der Benefizveranstaltung orientierte sich an dem Künstler Neset Ertas, dessen Werke die türkische Musikwelt bis heute prägen. Bei dem bunten Programm wirkten unter anderem mit: Alegro Keman ve Koro (Geigen und Chor), Ali Cabuk Musikzentrum (Satz und Gitarre), Cem Celibi (Satz und Gesang). Als einzige deutsche Gruppe waren die drei Scheinheiligen dabei, die erst kürzlich bei einer Benefizveranstaltung in Kühbach mitgewirkt hatten. Als DJ wirkte Arif Tekin, außerdem traten die Volkstanzgruppen Kafkaz Azeri Dans, Yörük Ali Zeybek und Ege Zeybak, Ferhat Bekar (Satz und Gesang) sowie der Chor Sultani Yegah auf. Die Idee zu dem Projekt stammte von Hanife Tekir Gediz aus Ingolstadt und entstand durch die Kooperation mit Fulden Uras, Ismail Yücel.

Bei der Schmetterlingskrankheit handelt es sich um eine angeborene, genetisch bedingte Hauterkrankung. Die Haut der Betroffenen ist so verletzlich wie die Flügel eines Schmetterlings. In Deutschland sind etwa 2000 Betroffene bekannt. Es sind jedoch mutmaßlich weitaus mehr, da die leichteren Fälle dieser Krankheit selten diagnostiziert werden. Da es keine Heilung gibt, besteht die Behandlung aus mehrmals täglicher Wundversorgung. Mit Tanz und Gesang wurde bei der Veranstaltung Geld für die Behandlung der Kinder gesammelt. (möd-)

