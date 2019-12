15:28 Uhr

7000 Euro Schaden nach Unfall: Fahranfänger passt nicht auf

Zu einem Unfall kam es am Donnerstagabend in Aichach. Ein 18-Jähriger übersah ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug (Symbolfoto).

Ein Sachschaden von etwa 7000 Euro ist am Donnerstagabend bei einem Unfall an der Kreuzung Schulstraße/Martinstraße in Aichach entstanden.

An Kreuzung nicht aufgepasst und es kracht

Wie die Polizei berichtet, übersah ein 18-jähriger Fahranfänger gegen 21.45 Uhr beim Überqueren der Kreuzung den Wagen einer vorfahrtsberechtigten 26-jährigen Aichacherin. Es kam zum Zusammenstoß. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. (AN)

