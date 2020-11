vor 18 Min.

74-Jähriger schießt bei Streit mit Schreckschusswaffe auf Kontrahent

Mehrere Polizeistreifen mussten in der Nacht auf Sonntag zu einem Streit nach Hilgertshausen (Landkreis Dachau) fahren.

Weil ein Streit in Hilgertshausen im Kreis Dachau eskaliert, müssen mehrere Polizeistreifen anrücken. Eine Person wird verletzt, die Wohnung wird durchsucht.

Von Evelin Grauer

Ein nächtlicher Streit zwischen zwei Männern eskalierte am Sonntag gegen 3.15 Uhr in einer Wohnung in Hilgertshausen im Landkreis Dachau. Beide Männer waren dort zu Besuch. Wie die Dachauer Polizei berichtet, bedrohte ein 74-Jähriger aus Weichs seinen Kontrahenten, einen 59-Jährigen aus Röhrmoos, mit einer Schreckschusswaffe und schoss damit auf ihn. Die Wohnungsinhaberin verständigte den Notruf.

Mehrere Polizeistreifen rücken an

Da die Art der Schusswaffe zunächst unklar war, fuhren mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort. In der betreffenden Wohnung wurden Hinweise auf verbotene Waffen festgestellt, weshalb die Wohnung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsucht wurde. Dabei wurden nach Polizeiangaben mehrere waffenrechtlich relevante Gegenstände gefunden und sichergestellt.

Der 59-Jährige wurde laut Polizei nur unerheblich verletzt. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.

Lesen Sie dazu auch:

Polizei meldet: Ochse büxst bei Schlachter in Brunnen aus

79-jähriger Lastwagenfahrer verkeilt sich im Oberen Tor von Aichach

Themen folgen