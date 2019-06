09:58 Uhr

78-jähriger Heimbewohner in Pöttmes wird vermisst

Seit der vergangenen Nacht wird ein 78-jähriger Bewohner eines Pöttmeser Pflegeheims vermisst. Die Polizei sucht nach ihm. Auch ein Hubschrauber wurde angefordert.

In Pöttmes wird ein 78-jähriger Bewohner eines Pflegeheims vermisst. Wie Peter Löffler von der Polizeiinspektion in Aichach am Donnerstagvormittag mitteilte, fehlt der 78-Jährige seit der vergangenen Nacht. Er war erst seit zwei Tagen in dem Heim untergebracht.

Mann ist demenzkrank

Der Mann sei demenzkrank. Derzeit fahre die Polizei zu allen Adressen, an denen er sich möglicherweise aufhalten könnte. Auch ein Hubschrauber sei angefordert worden, um die Gegend um die Marktgemeinde Pöttmes von oben abzusuchen.

Noch sind keine Suchmannschaften unterwegs

Derzeit sind laut Polizei noch keine Suchmannschaften unterwegs. Die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang. (nsi)

