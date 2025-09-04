78-jähriger Autofahrer fährt in Feldgeding einen Rennradfahrer vom Rad

Ein 78-Jähriger ist im Bergkirchener Ortsteil Feldgeding (Landkreis Dachau) mit seinem Auto beim Abbiegen auf die Gegenspur geraten und hat einen Rennradfahrer angefahren. Nach Angaben der Polizei war der Unfallverursacher am Mittwoch gegen 19.30 Uhr auf der Fürstenfelder Straße ortseinwärts unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Bergkirchener Straße geriet der Mann aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenspur. Dort wartete bereits ein 29-jähriger Rennradfahrer aus München, der nach rechts in die Fürstenfelder Straße abbiegen wollte.

Dadurch erfasste der Wagen des 78-Jährigen den Radfahrer. Der stürzte durch den Aufprall samt Rennrad und verletzte sich dabei leicht. An Rennrad und Auto entstand ein Sachschaden von 3500 Euro. (hop)