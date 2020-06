vor 38 Min.

79-jähriger streift Radfahrer beim Überholen

Einen Radfahrer brachte ein 79-jähriger Autofahrer in Affing zu Fall.

Ein 79-jähriger Autofahrer streift in Affing einen Radfahrer beim Überholen mit dem Außenspiegel. Der 68-jährige Radler stürzt deshalb auf die Straße.

Ein Autofahrer hat am Donnerstag in Affing einen Radfahrer beim Überholen gestreift. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 17.30 Uhr in der Friedhofstraße.

Der 68-jährige Radfahrer muss nach dem Sturz ins Krankenhaus

Der 79-jährige Autofahrer wollte den 68-jährigen Radfahrer überholen und streifte ihn dabei mit dem rechten Außenspiegel. Der Radfahrer stürzte deshalb und zog sich dabei eine Kopfplatzwunde und mehrere Prellungen zu. Der Rettungswagen brachte den 68-Jährigen nach Friedberg ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. (jca)

Themen folgen