vor 33 Min.

80-Jährige touchiert Auto, kollidiert mit Radlerin und landet in Mauer

Eine 80-Jährige verursacht in Dachau gleich mehrere Unfälle. Am Ende landet die Frau mit ihrem Auto in einer Mauer. Eine Radfahrerin wird leicht verletzt.

Eine 80-jährige Autofahrerin stand am Donnerstag gegen 10.15 Uhr bei Rot auf der Geradeausspur an der Kreuzung Ludwig-Thoma-Straße/Konrad-Adenauer-Straße in Dachau in Fahrtrichtung Mittermayerstraße. Direkt daneben befand sich eine 56-jährige Fahrerin auf der Linksabbiegespur. Als die Ampel auf Grün umschaltete fuhren beide los.

Radlerin wird bei Unfall in Dachau leicht verletzt

Die 80-Jährige bemerkte laut Polizei rechts neben ihr eine Radfahrerin. Da sie den Sicherheitsabstand einhalten wollte, scherte die BMW Lenkerin nach links aus und touchierte dabei den Skoda. Vor lauter Schreck steuerte die Rentnerin wieder nach rechts, kollidierte mit der Radfahrerin und prallte an die Mauer der ehemaligen Papierfabrik. Die gestürzte Radlerin zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. Aufgrund der Bergung des BMW musste die Fahrbahn kurzfristig gesperrt werden. (AZ)

