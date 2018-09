14:04 Uhr

80-Jähriger aus Weilach stirbt nach Sturz mit „Rolli“

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Ein 80 Jahre alter Mann aus Weilach ist am Dienstag seinen schweren Verletzungen erlegen, die er sich bei einem Sturz tags zuvor zugezogen hatte. Der Mann saß in einem elektrischen Krankenfahrstuhl und war damit einen Abhang hinabgestützt. Wie die Polizei mitteilte, war der Senior am Montag mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl auf dem Sportgelände in Weilach unterwegs. Gegen 14.40 Uhr rief er mit seinem Handy hilferufend seine Tochter an. Da er aber kaum mehr ansprechbar war, machte sie sich mit einer Nachbarin auf die Suche nach ihrem Vater. Die beiden Frauen fanden den schwerstverletzten Mann nur wenige Minuten später unter dem umgekippten Krankenfahrstuhl liegend. Mit schweren Kopf- und inneren Verletzungen wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Dort erlag er am Dienstagabend seinen Verletzungen. Zunächst war nicht klar, wie es zum Sturz kam. Ermittlungen der Polizei Schrobenhausen haben ergeben, dass der Weilacher wohl mit dem „Rolli“ am Vereinsheim neben der Treppe stand und aus ungeklärten Gründen den Abhang neben der Treppe hinunterstürzte. Offensichtlich überschlug sich der Stuhl, bis er auf dem Pflaster vor dem Abhang zum Liegen kam. (AN))

