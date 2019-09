vor 27 Min.

80-Jähriger übersieht Linienbus

Auf der Augsburger Straße in Ecknach hat es am Freitagabend gekracht. Das berichtet die Polizei.

In Ecknach ist es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen. Ein Mann wurde leicht verletzt. Die Augsburger Straße war zeitweise komplett gesperrt

Aichach-Ecknach Ein 80-jähriger Mann ist am Freitagabend bei einem Unfall im Aichacher Stadtteil Ecknach leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann mit seinem Auto von der Industriestraße kommend nach links in die Augsburger Straße Richtung B 300. Hierbei übersah er offenbar einen aus Aichach kommenden, querenden Linienbus.

Es kam zum Zusammenstoß. Der Bus stieß dabei in das rechte Fahrzeugheck des Autos, wodurch es ins Schleudern geriet. Das Auto kam von der Straße ab, prallte zunächst gegen ein Straßenschild und blieb schließlich an einem Baum Stehen. Der 80-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit Verdacht einer Hüftprellung ins Krankenhaus nach Aichach gebracht. Der 45-jährige Fahrer des Busses blieb laut Polizei unverletzt. Der Bus war zum Unfallzeitpunkt auf Einrückfahrt, sodass keine Fahrgäste darin saßen. Am Auto des 80-Jährigen entstand entstand ein Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Auch der Bus wurde nicht unerheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40000 Euro. Die Augsburger Straße war für etwa 25 Minuten komplett gesperrt. (AN)

Themen folgen