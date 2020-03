800 Jahre alte Mauer am Oberwittelsbacher Burgplatz entdeckt

Plus Beim Wegebau für den Infopfad am Burgplatz im Aichacher Stadtteil Oberwittelsbach werden die Archäologen fündig. Der Mauerrest soll sichtbar bleiben.

Für Martin Straßburger kommt der Fund nicht überraschend. Dennoch verspricht er sich davon neue Erkenntnisse: Am Burgplatz in Oberwittelsbach haben die Archäologen Mauerreste gefunden. Sie stammen wohl aus der Zeit um 1200 aus der letzten Ausbauphase der Burg. Zum Vorschein kamen sie bei den Wegebauarbeiten für einen Infopfad, der auf dem Burgplatz angelegt wird.

In Oberwittelsbach, heute ein Aichacher Stadtteil, befand sich ab 1119 der Stammsitz der Wittelsbacher; der Name Wittelsbach wurde 1115 erstmals urkundlich erwähnt. Das bayerische Herrschergeschlecht steht heuer im Mittelpunkt der Bayerischen Landesausstellung, die Ende April in Aichach und Friedberg beginnt. Die Burg wurde 1209 geschleift als Reaktion auf den Königsmord von Bamberg, den Pfalzgraf Otto VIII. von Wittelsbach beging. Gedenktafeln auf einem Mauerrest erinnern daran. Der neue Fund liegt in dessen Verlängerung.

Viele Besucher der Landesausstellung werden kommen

Bei der Landesausstellung wird Oberwittelsbach vielen Besuchern einen Abstecher wert sein. Die Stadt Aichach hat deshalb die schon lange geplante Neugestaltung des Burgplatzes vorgezogen. Bürgermeister Klaus Habermann berichtet, die Pläne des Landschaftsarchitekten Hans Brugger lagen schon seit Langem in der Schublade. Sie sollten umgesetzt werden, wenn die Generalsanierung der Burgkirche abgeschlossen ist. Die zieht sich wegen unerwartet massiver Schäden länger hin als geplant. Während der Landesausstellung kann die Burgkirche deshalb nicht besichtigt werden. Auf dem Burgplatz finden die Besucher aber entlang eines Weges insgesamt sieben Stationen mit Informationen rund um die Burg.

Die Trasse des Weges hat seit Dienstag Jan Pauliny-Toth, Inhaber der Firma ADV Grabungstechnik, mit seinem Mitarbeiter Volodia Rosocha untersucht. Etwas Keramik aus dem Mittelalter, ein paar Münzen aus den 60er-Jahren kamen hervor, und der Mauerrest.

Den Mauerrest begutachten Jan Pauliny-Toth Mitte, Inhaber der Firma ADV, die die archäologische Untersuchung vornimmt, sein Mitarbeiter Volodia Rosocha (Bachelor Archäologie, links) und Archäologe Martin Straßburger von der Stadt Aichach. Bild: Claudia Bammer

Straßburger hat den Fund erwartet. Das haben schon die Grabungen von Robert Koch von 1979 bis 1981 Anfang der 80er-Jahre nahegelegt, ebenso geophysikalische Untersuchungen, zum Beispiel durch Bohrungen oder Radar. Die Mauerreste werden nun fotografiert, gezeichnet, vermessen und kartiert. Sie könnten dauerhaft unter einer begehbaren Glasscheibe im Weg sichtbar bleiben. Für diese Möglichkeit zeigte sich Habermann sehr aufgeschlossen.

Stein wird noch genauer untersucht

Aufschluss geben kann der Fund wohl auch über die Eingangssituation zur Burg. Straßburger vermutet, dass sich dort ein Tor befunden hat. Die Mauer war laut Straßburger wohl 1,50 Meter stark und bestand aus zwei Mauerschalen mit einer Füllung aus Mörtel.

Die Treppe zwischen dem Burgplatz in Oberwittelsbach und Unterwittelsbach bleibt bestehen. Die Stadt übernimmt die Sanierung. Bild: Manfred Zeiselmair (Archiv)

Der Sandstein, aus dem sie bestehen, kommt im Wittelsbacher Land eigentlich nicht vor, so Straßburger. Er stammt vermutlich aus den Alpen. Genaueres soll die Untersuchung einiger Proben durch den Geologen und Rotary-Präsidenten Gerhard Lehrberger ergeben. Mauerreste, die an einer anderen Stelle abseits des Wegs zum Vorschein gekommen sind, werden nach ihrer Untersuchung wieder mit Boden bedeckt.

Treppe nach Unterwittelsbach wird saniert

Nächste Woche geht der Wegebau weiter. Zu dem Projekt gehört auch ein Rundweg, der den Burgplatz und das Sisi-Schloss in Unterwittelsbach verbindet. Am Burgplatz und im Schlosspark werden Bänke und Abfalleimer aufgestellt. Bis Ende April soll alles fertig sein. Fast alles.

Etwas länger wird es dauern, bis die Treppe, die kurze Verbindung zwischen Unter- und Oberwittelsbach, saniert ist. Für sie ist wegen des Eingriffs in den Boden noch eine Genehmigung des Denkmalschutzes nötig.

