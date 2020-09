vor 16 Min.

81-Jährige nimmt 52-Jähriger die Vorfahrt: Unfall

Zu einem Unfall nach einem Vorfahrtfehler ist es am Mittwochnachmittag in Kühbach gekommen.

Einer 81-jährigen Frau unterläuft in Kühbach ein Vorfahrtfehler. Deshalb kommt es zu einem Unfall mit dem Wagen einer 52-Jährigen. Sie wird verletzt.

Eine 52-jährige Autofahrerin hat bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Kühbach leichte Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 14.40 Uhr auf der Schrobenhausener Straße ortsauswärts in Richtung Gachenbach unterwegs.

81-Jährige übersieht das Auto beim Einbiegen in Kühbach

Eine 81-jährige Autofahrerin, die vom Postweg in die Kreisstraße einfuhr, übersah den vorfahrtsberechtigten Wagen der 52-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 30000 Euro. Die 52-Jährige musste sich in ärztliche Behandlung begeben. (AZ)

