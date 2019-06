00:33 Uhr

81-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall

Zusammenstoß bei Ehekirchen

Ein 81-Jähriger aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen ist bei einem Unfall am Freitagabend ums Leben gekommen. Zwei Frauen wurden schwer verletzt. Der Mann war laut Polizei gegen 21.15 Uhr mit seinem Auto in Ambach unterwegs. Er wollte von der Weiherstraße auf die Staatsstraße 2035 einbiegen, übersah aber das Auto einer 21-Jährigen aus dem Kreis Aichach-Friedberg, die aus Richtung Neuburg kam und Vorfahrt hatte.

Auf der Kreuzung krachten beide Autos ineinander. Der Mann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Seine 74-jährige Frau, die Beifahrerin war, wurde schwer an der Wirbelsäule verletzt. Die 21-Jährige im anderen Auto wurde ebenfalls schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Beide Frauen schweben laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. An den beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von rund 8500 Euro. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wird ein Gutachten zum Unfallhergang erstellt. Die Straße war rund viereinhalb Stunden gesperrt, im Einsatz waren die Feuerwehren aus Ehekirchen und Ambach. (AN)

