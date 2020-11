vor 48 Min.

82-Jähriger übersieht Auto: Unfall mit fünf Verletzten

Ein 82-Jähriger übersieht beim Abbiegen zwischen Schwabhausen und Dachau ein Auto. Es kommt zum Unfall. Unter den Verletzten ist auch eine Zweijährige.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am späten Dienstagnachmittag zwischen Schwabhausen und Dachau gekommen. Dabei gab es fünf Verletzte.

Der 82-Jährige übersieht ein Auto mit vier Insassen

Laut Polizei wollte ein 82-jähriger Autofahrer gegen 16.50 Uhr mit seinem Pkw Fiat samt Anhänger an der sogenannten Indersdorfer Gabel von der Staatsstraße 2050 nach links auf die Staatsstraße 2047 in Richtung Dachau abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 50-jährigen VW-Fahrerin, die auf der Staatsstraße 2047 in Richtung Schwabhausen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.

Nach dem Unfall kommen die Verletzen in Krankenhäuser

Bei dem Unfall erlitten die beiden Autofahrer und die Beifahrerinnen im VW, eine 70-Jährige aus Altomünster, eine 19-Jährige und ein zweijähriges Mädchen, leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (jca)

