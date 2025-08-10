83-jährige Autofahrerin wird bei Unfall leicht verletzt

Eine 83-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Aindling leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 10 Uhr auf der Hauptstraße.
Die 83-Jährige wollte laut Polizei mit ihrem Auto über einen abgesenkten Bordstein auf die durchgehende Fahrbahn einfahren und übersah hierbei, einen 42-Jährigen, der mit seinem Auto auf der Hauptstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß.
Bei Unfall in Aindling entsteht Schaden von rund 12.000 Euro
Die 83-Jährige erlitt laut Polizei eine Schnittwunde am linken Ellbogen. Durch den Verkehrsunfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Gesamthöhe von circa 12.000 Euro. (bac)
