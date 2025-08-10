Icon Menü
83-jährige Frau verletzt sich bei Unfall in Aindling – Hoher Sachschaden entsteht

Aindling

83-jährige Autofahrerin wird bei Unfall leicht verletzt

Seniorin übersieht in Aindling beim Einfahren auf die Hauptstraße das Auto eines 42-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wird sie leicht verletzt. Der Sachschaden ist hoch.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Eine 83-jährige Frau ist am Samstag bei einem Unfall in Aindling leicht verletzt worden, meldet die Polizei.
    Eine 83-jährige Frau ist am Samstag bei einem Unfall in Aindling leicht verletzt worden, meldet die Polizei. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Eine 83-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Aindling leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 10 Uhr auf der Hauptstraße.

    Die 83-Jährige wollte laut Polizei mit ihrem Auto über einen abgesenkten Bordstein auf die durchgehende Fahrbahn einfahren und übersah hierbei, einen 42-Jährigen, der mit seinem Auto auf der Hauptstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

    Bei Unfall in Aindling entsteht Schaden von rund 12.000 Euro

    Die 83-Jährige erlitt laut Polizei eine Schnittwunde am linken Ellbogen. Durch den Verkehrsunfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Gesamthöhe von circa 12.000 Euro. (bac)

