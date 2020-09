vor 2 Min.

84-Jährige von Anhalter ausgeraubt: Polizei fasst Täter

Nach dem schweren Raub bei Aresing nimmt die Kriminalpolizei einen 67-jährigen Augsburger fest

Die Kriminalpolizei Ingolstadt meldet einen Fahndungserfolg: Sie hat am Mittwoch jenen Mann festgenommen, der als Anhalter vor gut zwei Wochen eine 84-jährige Frau niedergeschlagen und ausgeraubt haben soll. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 67-Jährigen aus Augsburger, der bereits mehrfach vorbestraft ist.

Am Donnerstag wurde der 67-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt dem Haftrichter am Amtsgericht Neuburg vorgeführt. Dieser erließ laut Mitteilung der Polizei Haftbefehl wegen schweren Raubes. Der 67-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Wie berichtet, hatte die 84-jährige Seniorin am 9. September gegen 18 Uhr einen Anhalter auf dem Park-and-ride-Parkplatz in Friedberg mitgenommen. In der Nähe des Ortes Oberweilenbach (Gemeinde Aresing; Kreis Neuburg-Schrobenhausen) bat der Mann die Fahrerin schließlich unter einem Vorwand, auf einen Forstweg einzubiegen. Dort schlug der Anhalter der Seniorin mit einem Gegenstand auf den Kopf. Das Opfer wurde bewusstlos. Der Unbekannte ließ die Frau in diesem Zustand zurück und flüchtete mit dem Auto.

Das Fahrzeug wurde nur wenig später an einer Waschanlage im nahe gelegenen Gachenbach gefunden. Aus dem Auto war die Geldbörse des Opfers mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen worden.

Das 84-jährige Opfer dagegen lag die ganze Nacht über im Wald. Die Seniorin wachte erst am nächsten Morgen schwer verletzt auf. Zu Fuß machte sie sich auf die Suche nach Hilfe und wurde schließlich nach einem längeren Marsch von einem Busfahrer entdeckt.

Die Tat des Mannes sorgte für Empörung in der Bevölkerung. Auch die Polizei ordnete sie als schwerwiegend ein. Die Kriminalpolizei Ingolstadt gründete eigens eine sechsköpfige Ermittlungsgruppe. „Letztendlich führte die akribische Ermittlungsarbeit zu einem Erfolg“, meldete gestern das Polizeipräsidium Oberbayern.

Der Mitteilung zufolge, konnte die Polizei aufgrund der Spurenlage am Tatort und am Fahrzeug der Rentnerin den 67-jährigen Augsburger als mutmaßlichen Täter ermitteln. In enger Zusammenarbeit mit Kräften der Polizeipräsidien München und Schwaben Nord sowie dem Landeskriminalamt wurde der Tatverdächtige am Mittwoch in München festgenommen. (AZ)

Themen folgen