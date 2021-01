vor 18 Min.

84-Jähriger verwechselt Gas mit Bremse und landet mit Auto im Heizungskeller

Spektakulärer Unfall in Altomünster: Die Fahrt eines 84-Jährigen endete in einem Heizungskeller.

Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Altomünster: Senior schiebt mit seinem Auto erst anderen Wagen auf Böschung und prallt dann mit seinem Fahrzeug gegen ein Gebäude.

Von Christian Lichtenstern

Erst durch ein Gebäude und im Heizungskeller ist die Autofahrt eines 84-Jährigen in Altomünster gebremst worden. Der Senior blieb zum Glück unverletzt und auch sonst sind keine Personen zu Schaden gekommen. Der Sachschaden ist hoch und steht noch nicht genau fest.

Der Mann hat laut Polizeibericht am Freitag auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Herzog-Georg-Straße das Bremspedal seines Mercedes mit dem Gaspedal verwechselt und fuhr zunächst in einen anderen dort geparkten Wagen, der auf eine Böschung geschoben wurde. Anschließend durchbrach der Mann mit seinem Auto eine Hecke und fuhr über den Parkplatz in die Gebäuderückseite eines Hauses in der Bahnhofstraße. Dort durchbrach er dann eine Fensterfront und fand sich mit seinem Auto im Heizungskeller des Hauses wieder.

Die Feuerwehr Altomünster stellte sicher, dass im betreffenden Gebäude keine Gasleitungen beschädigt waren und verschalte das Gebäude nachdem das Fahrzeug abgeschleppt worden war. Der entstandene Sachschaden kann von der Polizei bislang nur grob auf etwa 30.000 Euro geschätzt werden.

