vor 47 Min.

87-jähriger Autofahrer fährt in Aichach Fußgängerin an

Autofahrer übersieht in Wilhelm-Wernseher-Straße eine 56-jährige Frau. Sie wird ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall in Aichach ist am Freitag, 16 Uhr eine Frau verletzt worden. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall an der Einmündung der Wilhelm-Wernseher-Straße in die Martinstraße. Ein aus der untergeordneten Wilhelm-Wernseher-Straße einbiegender 87-jähriger Autofahrer übersah eine die Wilhelm-Wernseher-Straße überquerende 56-jährige Fußgängerin und erfasste sie. Die Frau zog sich Prellungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. (cli)

