vor 55 Min.

90-Jährige rammt Zapfsäule in Dasing-Lindl

Eine 19-Jährige hat an einer Tankstelle in Dasing-Lindl eine Zapfsäule gerammt.

Frau wollte mit ihrem Auto umdrehen und verursacht 12000 Euro Schaden.

Einen Schaden von rund 12000 Euro hat am Montag eine 90-jährige Autofahrerin aus München verursacht, als sie beim Rangieren die Zapfsäule einer Tankstelle in Dasing-Lindl rammte. Auch das Auto der Frau wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt, teilt die Polizei mit. (AN)

