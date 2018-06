19:56 Uhr

90-Jährige verschwindet aus Krankenhaus

Als die Beamten die Seniorin finden und in ihr Pflegeheim bringen, freut sie sich über ihre erste Fahrt in einem Polizeiauto.

Die Flucht ergriffen hat eine 90-jährige Seniorin, als sie aus dem Friedberger Krankenhaus in ein Seniorenheim in Kissing verlegt werden sollte. Mit mehreren Streifen suchte die Polizei am Dienstagnachmittag nach der Frau. Schließlich griff eine Bürgerin die 90-Jährige auf und brachte sie auf die Polizeidienststelle. Wie die Beamten mitteilten, freute sich die Seniorin sehr darüber, dass die Polizisten sie mit einem Streifenwagen in das Seniorenheim brachten. Denn sie sei noch nie in einem Polizeiauto mitgefahren. (AN)

