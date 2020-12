A8-Expressbus Dasing-Pasing ist ein vorgezogenes ÖPNV-Geschenk

Plus Mitten in der Corona-Pandemie geht der Expressbus Dasing-Pasing an den Start. Für alle, die nach München wollen, ist das Angebot ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.

Es gibt wirklich bessere Tage, um ein neues Angebot für den öffentlichen Personennahverkehr aus der Taufe zu heben als mitten im Lockdown am nächsten Sonntag. Und natürlich hätten wir der Verlängerung einer Schnellbus-Linie des Münchner Verkehrsverbunds ins Herz des Landkreises gleich zu Beginn viele Fahrgäste gewünscht. Aber es wird auch – in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft – eine Zeit nach Corona geben und der Erfolg des Expressbusses zwischen Dasing und Pasing entscheidet sich zum Glück nicht in den ersten Monaten oder im ersten Jahr.

Dasing ist der Verkehrsknoten des Wittelsbacher Landes

Wer Nahverkehrsangebote macht, braucht einen langen Atem und der Gewinn lässt sich nicht in der Kasse abzählen – ganz im Gegenteil – sondern im Umwelt- und Klimaschutz und der Chancengleichheit für Menschen, die sich kein Auto leisten können oder zum Beispiel noch nicht fahren dürfen wie Schüler oder Auszubildende.

Dasing ist sozusagen der Verkehrsknoten des Wittelsbacher Landes. Hier kreuzen sich Autobahn, B300 und Paartalbahn. Eine stündliche Verbindung zum Knoten in ganz anderer Dimension in Pasing ist definitiv ein Quantensprung. Für Pendler, aber auch für alle anderen, die nach München wollen. Entscheidend ist der nahtlose Anschluss ans MVV-Tarifsystem. Damit ist die Fahrt in Richtung München nicht nur deutlich günstiger als über Hochzoll mit der Bahn. Fahrgäste müssen dann auch nur noch eine Karte für ein Ziel in der Landeshauptstadt und im gesamten MVV-Gebiet lösen. In Kürze: ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.

