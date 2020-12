vor 47 Min.

A8: Gigaliner kommt bei Odelzhausen von der Fahrbahn ab

Ein überlanger Lastwagen gerät auf der Autobahn Richtung München in den Grünstreifen. Deshalb werden am Freitagabend zwei Spuren auf der A8 für die Bergung gesperrt.

Ein sogenannter Gigaliner, ein überlanger Lastwagen, ist am Freitagvormittag gegen 10.20 Uhr auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung München kurz nach der Anschlussstelle Odelzhausen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck berichtet, kam der mit Möbelteilen beladene Lastwagen erst im angrenzenden tieferliegenden Grünstreifen nach dem Überfahren eines Entwässerungsschachts zum Stehen.

Unfallursache war laut Polizei vermutlich, dass der 23-jährige Fahrer aus dem Landkreis Heidenheim während der Fahrt niesen musste und dadurch das Steuer verriss. Der 25 Meter lange Lastwagen ist erheblich beschädigt und nicht mehr manövrierfähig, so dass er mittels Kran geborgen werden muss, so die Polizei.

Ab 19 Uhr sind zur Bergung zwei Spuren auf der A8 bei Odelzhausen gesperrt

An der Unfallstelle ist derzeit lediglich die rechte der drei Spuren gesperrt, berichtet die Polizei weiter. Es kommt zu keinen nennenswerten Behinderungen. Die eigentliche Bergung wird in die Abendstunden verlegt, um die Verkehrsbeeinträchtigung möglichst gering zu halten. Ab 19 Uhr kann es daher an der Unfallstelle zu Behinderungen kommen, weil zwei von drei Fahrspuren gesperrt werden müssen.

Am Lastwagen und den Straßeneinrichtungen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

An der Unfallstelle waren die Feuerwehr Odelzhausen und der Autobahnbetriebsdienst A+ eingesetzt. (AZ)

