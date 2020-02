vor 26 Min.

A8: Sattelschlepper fährt in umgekippten Kleintransporter

Unfall auf der A8 bei Odelzhausen am Dienstag: Ein Sattelschlepper fuhr gegen Mitternacht in einen umgekippten Kleintransporter.

Unfall: Transporter kippt und Lastwagenfahrer kann bei Odelzhausen nicht mehr bremsen. Fahrer des Kleintransporters wird eingeklemmt und schwer verletzt.

Von Christian Lichtenstern

In der Nacht auf Dienstag ist ein Sattelschlepper auf der Autobahn gegen einen umgekippten Kleintransporter gefahren. Der Fahrer des Transporters wurde laut Polizeiangaben schwer verletzt. Die A8 bei Odelzhausen musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Transporter fährt gegen Leitplanke und kippt

Laut Bericht der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck war ein 30-Jähriger aus dem Landkreis München kurz vor Mitternacht mit seinem Kleintransporter von Stuttgart in Richtung München unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Odelzhausen wird nach derzeitiger Spurenlage davon ausgegangen, dass der Fahrer des Klein-Lasters aus bisher nicht bekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke prallte. Aufgrund dieser Kollision kippte der Transporter auf die rechte Seite und blieb quer auf dem rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn liegen.

Sattelschlepper überholt anderen Laster und fährt auf Unfallstelle zu

Vermutlich kurz darauf fuhren zwei Sattelzüge auf die Unfallstelle zu, wobei ein Sattelzug gerade den auf der rechten Fahrspur fahrenden Sattelzug überholte. Da der Kleinlaster auf der Seite lag, erkannte der auf dem rechten Fahrstreifen fahrende Sattelzugfahrer den querliegenden Kleintransporter offensichtlich zu spät und prallte trotz Bremsen und Ausweichen in das auf der Seite liegende Fahrzeug und kollidierte dazu noch seitlich mit dem überholenden Sattelzug.

Rettungskräfte befreien Transporterfahrer

Der Transporterfahrer musste von den alarmierten Rettungskräften aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen. Die beiden Fahrer der Sattelzüge aus Österreich und Deutschland blieben unverletzt. Für die Bergung und Versorgung des Verletzten und der Landung des Rettungshubschraubers musste die BAB A 8 in Fahrtrichtung München zeitweise gesperrt werden. Die Aufräumungsarbeiten dauerten bis 4.15 Uhr an. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 35000 Euro geschätzt.

