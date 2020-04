AVV-Ausschreibungen: Zwei Busunternehmer bekommen Zuschlag

Plus Der AVV gibt das Ergebnis seiner Ausschreibungen für Aichach-Friedberg bekannt. Kleinere Busunternehmen sind nicht mehr dabei. Eine Vergabe steht noch aus.

Länger als ein Jahr hatte die Ausschreibung der Buslinienbündel Wittelsbacher Land 02, 03 und 04 gedauert. Am Freitag hat der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) das Ergebnis bekannt gegeben. Konkret geht es um 25 Buslinien und 1,65 Millionen Fahrkilometer im Jahr. Sie liegen hauptsächlich im nördlichen Landkreis, gehen aber auch darüber hinaus. Außerdem sind etwa zehn Anrufsammeltaxi-Linien betroffen.

Damit hat der AVV offiziell erklärt, was hinter vorgehaltener Hand vorab bereits gemunkelt worden war: Die größeren Busunternehmen Demmelmair ( Friedberg), und Ziegelmeier ( Bobingen) haben die Ausschreibung für jeweils eines der Linienbündel gewonnen. Dem Vernehmen nach sollte auch das Busunternehmen Egenberger ( Thierhaupten) zu den Gewinnern der Ausschreibung zählen. Das wurde vom AVV bislang aber nicht bestätigt.

Aichach-Friedberg: Vergabe des letzten Buslinienbündels noch nicht abgeschlossen

Ganz reibungslos scheint die Vergabe nicht zu laufen. So wurde für das Bündel Wittelsbacher Land 02 (Raum Aichach) nach Angaben des AVV ein Nachprüfungsverfahren bei der Vergabekammer Südbayern eingeleitet. Ein solches Verfahren sei üblich, wenn beispielsweise Bieter Fragen zur Vergabe hätten, heißt es dazu vom Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund. Weitere Informationen könnten nicht bekannt gegeben werden. Damit ist die Vergabe des Buslinienbündels Wittelsbacher Land 02 bislang nicht abgeschlossen.

AVV-Vergabe: Ein Bündel geht an Firma Demmelmair

Für das Bündel Wittelsbacher Land 03 mit den Linien 203 bis 209 im Raum Aichach und Friedberg ging der Zuschlag an das in Friedberg ansässige Busunternehmen Demmelmair. Es bedient bereits einen Großteil der betroffenen Linien. Das Bündel Wittelsbacher Land 04 mit den Linien 213, 225, 229, 301 bis 303 sowie 320 und 323 im Raum Pöttmes und Augsburg wurde an das in Bobingen ansässige Unternehmen Z Mobility Werner Ziegelmeier vergeben.

Zum Fahrplanwechsel 2020/2021 kurz vor Weihnachten werden laut AVV im Zuge der Betriebsaufnahme 21 klimatisierte und barrierefreie Niederflurbusse nach neuesten Qualitätsstandards beschafft. Der AVV betont in seiner Presseerklärung, dass die beiden Linienbündel Wittelsbacher Land 03 und 04 jeweils an mittelständische Unternehmen aus dem Nahverkehrsraum Augsburg gegangen seien.

Verkehr in Aichach-Friedberg: Kleinere Busunternehmen sind nicht mehr dabei

Das Unternehmen Ankner (Sielenbach) hat seine Linie durch das Ecknachtal damit verloren. Gleiches gilt für weitere mittelständische Familienbetriebe im nördlichen Landkreis wie Efinger (Aichach), Betzmair (Hollenbach-Motzenhofen), Hedorfer (Petersdorf-Willprechtszell), Lunz (Obergriesbach) und Busreisen Johann Spangler GmbH (Inhaber Leonhard Pfisterer mit Sitz im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf). Auch der Schrobenhausener Busunternehmer Schwaiger, der acht AVV-Buslinien im nördlichen Landkreis befährt, ist nach fünf Jahren nicht mehr dabei.

Die Linienbündel Wittelsbacher Land 02, 03 und 04 waren die letzten noch ausstehenden AVV-Regionalbusleistungen im wettbewerblichen Verfahren. Wenn nun auch das Verfahren für das Buslinienbündel Wittelsbacher Land 02 beendet ist, sind alle AVV-Regionalbusleistungen mittels europaweiter Ausschreibungen vergeben. In keinem Vergabeverfahren haben sich ausländische Konzerne beworben. (kabe, mit cli)

