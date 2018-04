28.04.2018

AVV-Busse fahren anders

Umleitung in Ober- und Unterbachern

Wegen des Straßenbaus zwischen Ober- und Unterbachern wird laut AVV die Regionalbuslinie 229 von Mittwoch, 2. Mai, bis Samstag, 19. Mai, umgeleitet. Darauf weist der AVV hin. Für die Haltestelle „Oberbachern“ wird an der Abzweigung nach Ried ein Ersatzhalt eingerichtet. Der Halt „Unterbachern“ wird verlegt zur Haltestelle „Unterbachern, Kreisstraße“, an der ersatzweise Fahrtmöglichkeiten mit der Linie 230 bestehen. Die Haltestellen „Unterbachern, Kreisstraße“ sowie „Unterbachern, Abzweigung Schönau“ werden zusätzlich bei den Nachmittagsfahrten nach Anmeldung beim Fahrer zum Ausstieg angefahren. Mehr Infos im Internet unter www.avv-augsburg.de. (AN)

