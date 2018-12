12:00 Uhr

AVV: Was sich ab Sonntag bei den Buslinien ändert

Bei öffentlichen Verkehrsmitteln des Augsburger Verkehrsverbunds (AVV) gilt ab Sonntag, 9. Dezember, der neue Fahrplan.

Adventszeit ist Fahrplanwechsel-Zeit: Am Sonntag, 9. Dezember, werden im Nahverkehr europaweit Fahrpläne umgestellt. Die wichtigsten Änderungen des Augsburger Verkehrsverbunds (AVV) für Regionalbuslinien im nördlichen Kreis Aichach-Friedberg im Überblick:

Buslinie 205 (Friedberg – Dasing – Obergriesbach – Aichach) Wegen der geringen Fahrgastzahlen wird samstags die erste Fahrt von Aichach nach Friedberg mit Abfahrt um 8.13 Uhr an der Haltestelle „Bahnhof Aichach“ eingestellt. Dafür gibt es an Samstagen eine neue Fahrt von Aichach nach Friedberg. Abfahrt: 15.13 Uhr am Bahnhof Aichach.

Buslinie 225 (Augsburg – Mühlhausen – Affing – Inchenhofen – Mainbach) Die AVV-Regionalbusse fahren weiter am Hauptbahnhof Augsburg am Steig L ab. Ankommende Fahrten aus dem Raum Mainbach/Affing/Mülhausen fahren wieder die reguläre Haltestelle „Augsburg, Theater (Steig E)“ in der Fuggerstraße an und enden in der Bahnhofstraße. Auf Wunsch der Realschule Bergen werden die Fahrten nach Augsburg mit Abfahrt um 13.45 Uhr künftig an der neuen Haltestelle direkt beim Haupteingang der Realschule starten. Die Nachmittagsfahrten von Hollenbach nach Inchenhofen (14.20 und 16 Uhr) an der Haltestelle „Hollenbach, Schule“ fahren jetzt auch die Haltestelle „Motzenhofen, Am Steigfeld“ an.

Buslinie 230 (Aichach – Inchenhofen – Pöttmes) Die erste Frühverbindung von Aichach nach Pöttmes startet an der Haltestelle „Aichach, Schulzentrum“ künftig fünf Minuten früher um 7.07 Uhr. Die Haltestelle „Schnellmannskreuth“ wird von dieser Fahrt um 7.30 Uhr angefahren, Ankunft Endhaltestelle „Pöttmes, Schule“ 7.43 Uhr. Die Fahrt um 11.44 Uhr ab „Stadtplatz B“ fährt an Schultagen nicht mehr über Immendorf und endet an „Pöttmes, Schule“. Auf Wunsch von Fahrgästen/Schülern wird die Haltestelle „Immendorf“ künftig auch von den Nachmittagsfahrten, 15.26 und 17.09 Uhr ab Haltestelle „Aichach, Schulzentrum“, angefahren. Ankunft Immendorf: 15.56 beziehungsweise 17.39 Uhr. Für die Fahrgäste und Schüler wird „Walchshofen, Ort“ morgens um 7.19 Uhr mit einem Gelenkbus angefahren. Es wird eine neue Mittagsfahrt 12.10 Uhr („Pöttmes, Schule“), 12.21 Uhr (Schnellmannskreuth) und 12.45 Uhr (Aichach) eingerichtet.

Buslinie 241 (Aichach – Kühbach – Unterbernbach) Die bisherige Fahrt von „Kühbach, Marktplatz“ um 17 Uhr startet nun um 16.28 Uhr. Ankunft Bahnhof Aichach: 16.38 Uhr. Dort haben Fahrgäste um 16.43 Uhr Umsteigemöglichkeit auf die Regiobahn nach Augsburg.

Buslinie 301 (Augsburg – Mühlhausen – Affing – Petersdorf – Pöttmes) Die Fahrt um 7.44 Uhr ab Augsburg fährt in Bergen an Schultagen zusätzlich die neue Haltestelle direkt vor der Schule an. Bei der Fahrt an Schultagen um 15.42 Uhr ab Pöttmes kann künftig auch an allen Unterwegshaltestellen ein- und ausgestiegen werden. Sonntags gibt es auf Wunsch der Fahrgäste künftig Abfahrten um 9.26 Uhr und 15.56 Uhr in Richtung Augsburg sowie um 10.44 Uhr und 17.14 Uhr in Richtung Pöttmes.

Buslinie303 (Augsburg – Mühlhausen – Affing – Gebenhofen) Die Fahrten um 7.44 Uhr ab Augsburg und 15.48 Uhr ab Gebenhofen fahren im Affinger Ortsteil Bergen an Schultagen zusätzlich die neue Haltestelle direkt vor der Schule an.

Buslinien 305/314/315/316 (Augsburg – Mühlhausen – Oberach – Rehling – Aindling) Vor dem Rathaus in Aindling wird eine neue Haltestelle eingerichtet. Bei Fahrten in Richtung der Aindlinger Schulen kann dort ausgestiegen werden. Das gilt auch für die Buslinien 314 (Aindling bis St. Stephan), 315 (Aindling bis Bach), 316 (Oberach bis Aindling)

Buslinie 306 (Augsburg – Gersthofen – Langweid – Oberach – Aindling) Die Fahrt um 15.10 Uhr ab Aindling mit den zusätzlichen Haltestellen „Langweid-Foret, B2“, „Stettenhofen, Stettenhofen Süd“ sowie „Gablingen, Kaserne“ wird vorverlegt und startet nun um 15.05 Uhr ab Aindling. Die Fahrt 11.53 Uhr ab Oberach fährt künftig drei Minuten später ab um 11.56 Uhr.

Buslinie316 (Oberach – Rehling – Gaulzhofen – Hausen – Aindling) Die Fahrt 11.20 Uhr ab Todtenweis wird auf Wunsch der Schüler um drei Minuten später gelegt und fährt nun um 11.23 Uhr ab.

Buslinie410 (Augsburg – Meitingen – Thierhaupten – Baar – Reicherstein). Die Fahrt 16.20 Uhr ab „Schulzentrum Gersthofen“ fährt aufgrund der Wünsche der Fahrgäste nun zusätzlich Erlingen an. Samstags müssen aufgrund des geänderten Zugfahrplans Änderungen bei den Frühfahrten vorgenommen werden. Die Fahrt ab Thierhaupten um 7.15 Uhr wird vorverlegt auf 6.52 Uhr. Die Rückfahrt ab Meitingen (bislang 7.42 Uhr) wird vorverlegt auf 7.19 Uhr und fährt alle Haltestellen bis Unterbaar an. (AN)

Fahrplanauskünfte im Internet unter www.avv-augsburg.de und persönliche Auskunft beim AVV-Kundencenter am Hauptbahnhof, Bohus Center, telefonisch 0821/157000. Mobile Auskunft mit Handy unter http://mobil.avv-augsburg.de oder mit App AVV.mobil.

