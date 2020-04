vor 38 Min.

AWO-Heim in Aichach: Zwei Beschäftigte sind nun mit Corona infiziert

Elf Corona-Patienten werden derzeit in den Kliniken an der Paar behandelt. Auf dem Bild ist das Krankenhaus in Aichach zu sehen.

Zwei Beschäftigte des AWO-Heims in Aichach und vier Bewohner sind mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Infizierten im Landkreis bleibt fast unverändert.

Von Nicole Simüller

Zwei Beschäftigte des AWO-Heims in Aichach haben sich inzwischen mit dem Coronavirus infiziert. Bereits am Mittwoch war bekannt geworden, dass eine dort beschäftigte Person sich mit Covid-19 angesteckt hat. Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg am frühen Freitagnachmittag mitteilte, fiel nun auch der Test bei einer zweiten positiv aus. Von den weiteren Verdachtsfällen mit typischen Symptomen wurde nun ein zweiter negativ getestet. Mit Rücksicht auf die Betroffenen und ihre Familien macht das Landratsamt keine näheren Angaben zu ihrem Geschlecht oder Alter.

Eine Person von vier infizierten Bewohnern in Klinik gebracht

Von den vier positiv getesteten Heimbewohnern wurde eine Person ins Krankenhaus gebracht. In der ersten Wochenhälfte waren zwei Bewohnerinnen des Aichacher AWO-Heims gestorben – „wohl im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie“, wie die AWO Schwaben mitteilte. Die beiden Frauen waren Tests zufolge mit dem Coronavirus infiziert.

36 Bilder In Bildern: So wirkt sich die Corona-Krise auf den Landkreis aus Bild: Caritas Augsburg/Bernhard Gattner.

Elf Corona-Patienten in Kliniken an der Paar, zwei auf Intensivstation

Die Zahl der Infektionsfälle und der Gesundeten im Landkreis habe sich im Vergleich zum Donnerstag nicht wesentlich verändert, so das Landratsamt. Am Donnerstag hatte die Behörde 158 Infizierte und 48 Genesene gemeldet. In den Kliniken an der Paar werden aktuell elf Patienten mit Covid-19 stationär behandelt. Zwei davon liegen auf der Intensivstation und werden beatmet. Dort gebe es 109 freie Betten, ergänzte das Landratsamt.

An der Teststation in Aichach-Nord, an der am vergangenen Samstag der Betrieb angelaufen war, wurden in dieser Woche fast 100 Personen aus systemrelevanten Berufsgruppen getestet.

