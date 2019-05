05:00 Uhr

Ab Montag ist die Sudetenstraße eine Sackgasse

In Aichach wird jetzt die Kreuzung mit Martinstraße und Werlbergerstraße umgebaut. Wo Autofahrer sich umstellen müssen.

In der Oberen Vorstadt in Aichach gehen die Bauarbeiten für die Neugestaltung zügig voran. Wie berichtet, ist derzeit die Martinstraße dran. Nun wird die Kreuzung von Martinstraße, Werlbergerstraße und Sudetenstraße umgebaut. Die Kreuzung ist deshalb ab Montag, 13. Mai, komplett für den Verkehr gesperrt. Die Arbeiten dort dauern laut Pressemitteilung der Stadt voraussichtlich drei Wochen.

Im Kreuzungsbereich werden neben dem Straßenbelag und den Gehwegen auch die Ampelanlagen erneuert. Dies ist nicht ohne Vollsperrung möglich, wie Michael Thalhofer vom städtischen Bauamt erklärt. Die Sudetenstraße wird auf der Höhe des Zentrums für Allgemeinmedizin zur Sackgasse. Ein Abbiegen in die Werlberger Straße ist ab Montag somit vorerst nicht mehr möglich. Die Sperrung wird rund drei Wochen dauern.

Obere Vorstadt Aichach: Alle Einzelhandels-Geschäfte bleiben erreichbar

Damit ist in dieser Zeit die Martinstraße zwischen der Firma Hoberg – diese ist weiterhin von der alten Feuerwehr kommend erreichbar – und dem Kreuzungsbereich gesperrt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Werlberger Straße, die damit stadtauswärts ebenfalls nicht mehr befahren werden kann.

Der innerörtliche Autoverkehr wird über die Wilhelm-Wernseher-Straße und die Oskar-von-Miller-Straße in die Münchener Straße umgeleitet. Für Lastwagen ist diese Strecke aber nicht geeignet. Der überörtliche Verkehr sowie Lastwagen werden wie bisher über die Franz-Beck-Straße, die Bahnhofstraße und die Donauwörther Straße umgeleitet. Die Münchener Straße ist in beide Richtungen frei befahrbar, die Augsburger Straße nur stadtauswärts. Vom St.-Helena-Weg können Autofahrer nur nach rechts in die Augsburger Straße einbiegen.

Alle Einzelhandels-Geschäfte bleiben erreichbar und der Verkauf geht weiter. Wohnungen und Häuser sind jederzeit zugänglich, heißt es in der Pressemitteilung. Allerdings ist während der Bauphase mit Einschränkungen vor allem bei den Parkplätzen zu rechnen. Im Einzelfall kann zeitweise die Zufahrt zu den Grundstücken für Fahrzeuge nicht möglich sein.

Der laufende zweite Bauabschnitt wird laut Planung bis Ende der Pfingstferien abgeschlossen sein. Dann startet Bauabschnitt 3, der den Straßenbau in den Werlbergerstraße sowie den Gehweg stadteinwärts umfasst. Dafür muss die Werlbergerstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. In Bauabschnitt 4 wird der Kreuzungsbereich Martinstraße/Wilhelm-Wernseher-Straße ausgebaut. Im Herbst steht dann noch in zwei Schritten die Erneuerung der Münchener Straße sowie der Augsburger Straße bis zum Kreisverkehr am Milchwerk an.

Umgestaltung der Vorstadt wird gefördert

Die Umgestaltung der Oberen Vorstadt wird im Rahmen der Städtebauförderung durch die Regierung von Schwaben gefördert. Bei dem Projekt wird das gesamte Areal zwischen Oberen Tor und Milchwerkgelände aufgewertet. Der Bereich soll barrierefrei gestaltet werden und mit Sitzbänken und bäumen eine höhere Aufenthaltsqualität bekommen.

Die Planungen können Interessierte im Stadtbauamt einsehen. Sie stammen vom Architekturbüro Lohrer Hochrein, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner GmbH, in Zusammenarbeit mit dem Ingenieur-Büro Mayr aus Untergriesbach. Vorhabensträger sind die Stadt Aichach und das Staatliche Bauamt Augsburg. (AN, bac)

Nähere Informationen Im Internet informiert die Stadt Aichach unter www.aichach.de/Obere Vorstadt laufend über die einzelnen Bauabschnitte. Für Rückfragen steht außerdem Michael Thalhofer vom Bauamt der Stadt unter Telefon 08251/902-87 zur Verfügung.

