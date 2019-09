17.09.2019

Abba-World-Revival in Ecknach: Von "Waterloo" bis "Mamma Mia"

Mit Hits von Abba verzückt das Abba-World-Revival in Ecknach. Etwa 200 Gäste waren dabei.

Von Josef Mörtl

Die vorwiegend älteren Besucher fühlten sich am Sonntagabend wohl zurückversetzt in die 70er und 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Denn in der neuen Off-Location-Halle im Ecknacher Industriegebiet veranstaltete Echolot Booking in Kooperation mit den Festival-Nights Aichach, dem Team Altan Eker und Rohat Acikgöz, ein zweieinhalbstündiges Abba-Konzert.

Zu hören waren die dem Publikum bestens bekannten Lieder der schwedischen Kultband. Und die internationale Band aus der tschechischen Hauptstadt Prag mit ihren neun Mitwirkenden verzauberte das Publikum. Gekleidet waren die Sänger und Musiker natürlich ebenfalls im Look der Abba-Zeit. In die Off-Location-Halle dürften an die 200 Gäste gekommen sein, die Stuhlreihen waren auf jeden Fall gut besetzt.

Abba-World-Revival in Ecknach: Bei "Waterloo" sprang der Funke über

Haperte es im ersten Teil des Konzerts noch mit der Akustik in der riesigen Halle, so wurde diese später deutlich besser. Die Akteure versicherten auf jeden Fall, dass alles echt und live gespielt sei. Und schon beim ersten Lied, „Waterloo“, sprang der Funke auf die mehrheitlich weiblichen Besucher über. Im Repertoire waren 30 Songs der wohl bekanntesten schwedischen Musikgruppe der 80er und 90er Jahre. Unter anderem die Songs „Super Trouper“, „Mamma Mia“ oder auch „Chiquitita“ und „Fernando“ waren zu hören.

Und nach der Pause stieg die Stimmung stetig an. Nun verließen die Frauen ihre Sitzplätze und tanzten begeistert mit. Auch der Beifall wurde nach jedem Lied immer lauter. In Deutschland sind Abba-World seit dem Jahr 2007 unterwegs. Die Band schaffte es vom Geheimtipp zu einer gefragten Showband zu werden, von der die Veranstalter nicht zu Unrecht behaupten, sie sei eine der Besten.

